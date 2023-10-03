Назван состав молодежной сборной России, которая проведет четыре игры с бразильцами

На сбор молодежной сборной России, который пройдет в октябре, вызваны 27 футболистов. Об этом сообщает сайт Российского футбольного союза (РФС).

Вратари: Богдан Москвичев, Александр Дегтев Даниил Голиков («Краснодар»).

Защитники: Ярослав Крашевский, Матвей Лукин, Рядно Михаил, Илья Кирш, Максим Шнапцев, Станислав Бессмертный, Илья Рожков, Илья Грибакин, Егор Погостнов.

Полузащитники: Иван Иванов («Чертаново» Москва), Илья Родионов, Никита Салтыков, Иван Зазвонкин, Игорь Дмитриев, Илья Ишков, Матвей Кисляк, Кирилл Глебов , Иван Пяткин, Алексей Колтаков, Руслан Чобанов, Дмитрий Кучугура.

Нападающие: Александр Чупаев, Кирилл Никишин, Александр Кокшаров.

Российские игроки проведут в Сан-Паулу четыре товарищеских матча против академий местных клубов. Соперниками россиян станут «СКА Бразил» (12 октября), «Палмейрас» U20 (13 октября), «Сантос» U20 (14 октября) и «Ред Булл Брагантино» U20 (16 октября).

Ранее в РФС рассказали, когда россияне смогут участвовать в международных турнирах.