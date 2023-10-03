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В Сочи завершился чемпионат России по картингу

В финале чемпионата России по картингу выиграла Lada Sport Rosneft Junior

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Картинговая команда Lada Sport Rosneft Junior завоевала командную победу в финале чемпионата России, сообщает пресс-служба «Роснефти».

Состав сезона 2023 года стал одним из самых сильных за последние годы. Конкуренция за призовые места усилилась благодаря приходу в чемпионат новых команд и возвращению из-за рубежа российских пилотов мирового уровня.

Молодые пилоты LADA Sport ROSNEFT Junior (Гамид Алишихов, Герасим Скулапов, Егор Степанов-Ким и Максим Туриев) по итогам финальных гоночных заездов в Сочи вошли в тройку сильнейших во всех трех классах, в которых команда принимала участие, а очки, заработанные Андреем Дубыниным и Матвеем Сонкиным, решили судьбу титула.

«Роснефть» с 2015 года является генеральным спонсором команды.

Ранее гоночная команда Lada Sport Rosneft успешно выступила на седьмом этапе Российской серии кольцевых гонок (РСКГ) на трассе Moscow Raceway. Кирилл Ладыгин и Иван Чубаров в двух заездах класса «Туринг» заняли, соответственно, первое и второе место. В классе «Супер-Продакшн» победу в заезде одержал Михаил Митяев.

Финальный этап Российской серии кольцевых гонок сезона 2023 состоится в городе Грозный 6-7 октября на автодроме «Крепость Грозная».

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