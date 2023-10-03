Тарасова назвала извинения вице-президента УЕФА полным безобразием

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова считает полным безобразием извинения первого вице-президента Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и главы Шведской спортивной конфедерации Карл-Эрика Нильссона за допуск юношеских российских сборных к международным соревнованиям. Своим мнением она поделилась с РИА Новости.

«То, что он сожалеет о допуске российских (юношеских) сборных, — это полное безобразие! УЕФА будет отстаивать свои решения, поэтому подобные протесты не повлияют на допуск наших ребят», — заявила Тарасова.

26 сентября исполком Союза европейских футбольных ассоциаций допустил до международных турниров российские национальные юношеские команды (до 17 лет). Предполагается, что свои матчи женские и мужские команды будут проводить без флага и гимна. Они будут проходить не на территории России.

После этого о бойкоте матчей против сборных России объявили Англия, Швеция, Норвегия, Дания, Северная Ирландия, Латвия, Польша и Украина.

Ранее олимпийский чемпион заявил, что УЕФА унижает российский футбол.