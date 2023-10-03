Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Тарасова назвала извинения вице-президента УЕФА полным безобразием

Тарасова осудила вице-президента УЕФА после его извинений за допуск россиян

close
100%
Андрей Александров/РИА «Новости»

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова считает полным безобразием извинения первого вице-президента Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и главы Шведской спортивной конфедерации Карл-Эрика Нильссона за допуск юношеских российских сборных к международным соревнованиям. Своим мнением она поделилась с РИА Новости.

«То, что он сожалеет о допуске российских (юношеских) сборных, — это полное безобразие! УЕФА будет отстаивать свои решения, поэтому подобные протесты не повлияют на допуск наших ребят», — заявила Тарасова.

26 сентября исполком Союза европейских футбольных ассоциаций допустил до международных турниров российские национальные юношеские команды (до 17 лет). Предполагается, что свои матчи женские и мужские команды будут проводить без флага и гимна. Они будут проходить не на территории России.

После этого о бойкоте матчей против сборных России объявили Англия, Швеция, Норвегия, Дания, Северная Ирландия, Латвия, Польша и Украина.

Ранее олимпийский чемпион заявил, что УЕФА унижает российский футбол.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий