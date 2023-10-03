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Олич назвал самого сильного одноклубника по ЦСКА

Экс-футболист Олич назвал Карвальо самым талантливым партнером по ЦСКА

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pfc-cska.com

Бывший футболист московского ЦСКА Ивица Олич в комментарии Sport24 назвал своего самого талантливого партера по армейскому клубу.

«В ЦСКА лучшим игроком у нас был Даниэл Карвальо. Как только он пришел в команду, сразу было видно — качественный футболист. Даниэл сразу стал одним из лучших игроков ЦСКА. Может быть, он не сделал такую карьеру, как я, потому что часто травмировался. Возможно, он играл бы дольше на высоком уровне. Когда впервые его увидел, подумал: Карвальо должен играть в лучшем клубе мира», — заявил хорват.

Олич играл за красно-синих с 2003 по 2006 год. За это время он провел 116 матчей, в которых отметился 44 голами. Также он выступал за загребское «Динамо», «Гамбург», мюнхенскую «Баварию», «Вольфсбург» и «Мюнхен 1860».

Даниэл Карвальо играл за ЦСКА с 2004 по 2009 год. За армейцев он провел 140 матчей, забил 26 мячей и сделал 45 голевых передач. Помимо ЦСКА бразилец выступал на родине за «Интернасьонал», «Атлетико Минейро», «Палмейрас», «Ботафого».

Ранее легенда ЦСКА обвинил игроков «Зенита» в вальяжности.

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