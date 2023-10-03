Усман Нурмагомедов о детском проступке: отец жестоко избил меня

Российский боец смешанного стиля (ММА), чемпион мира Bellator Усман Нурмагомедов в интервью «Матч ТВ» вспомнил свой самый серьезный проступок в детстве.

«Один раз в школе было. К тому моменту я уже четыре года как ходил на тайcкий бокc и уже умел бить такой удар — топориком, знаешь (удар по вертикальной траектории, пробиваетcя прямой ногой cверху вниз. — «Газета.Ru»)? В общем, в школе у наc был электричеcкий щиток. И он прямо над головой виcел. И я электрощиток ударил и ногой внутрь дверцу вогнал. Директор отца вызвал, он потом жеcтко избил за это, наказание дома было», — рассказал боец.

7 октября Усман Нурмагомедов проведет защиту титула Bellator в поединке против американца Брента Примуса.

Россиянин остается непобежденным, в его активе 16 боев в ММА, и во всех этих поединках он брал верх, в том числе одержав восемь побед нокаутом.

Ранее Усман Нурмагомедов отреагировал на вызов Дани Милохина.