Непобежденный российский боец, чемпион мира Bellator в легком весе Усман Нурмагомедов в интервью «Матч ТВ» отреагировал на недавнее высказывание блогера Дани Милохина.

«Где-то видел кaкие-то видео. Это с белыми волосaми, дa? Слушaйте, я дaже не знaю, что нa это ответить. У Хaбибa — двa брaтa, обa непобежденные: у одного 16, у другого 17-0. Не знaю, кого он хочет выбрaть, пусть выберет любого, приходит в оргaнизaцию, зaслужит это место и потом мы поговорим. Все же говорят про Хaбибa, или упоминaют меня или брaтa, чтобы быть в хaйпе, видимо, этот человек сделaл то же сaмое», — зaявил спортсмен.

В конце сентября Милохин заявил, что хочет встретиться в октагоне с братом Хабиба Нурмагомедова, не уточнив, с каким именно — Умаром, Усманом или Абубакаром.

7 октября Усман Нурмагомедов проведет защиту титула Bellator в бою против американца Брента Примуса.

Ранее бой Федора Емельяненко попал в топ-5 поединков тяжеловесов в истории ММА.