Канадский хоккеист рассказал о приводившей его в замешательство русской традиции

Канадский хоккеист московского «Динамо» Седрик Пакетт в интервью «Чемпионату» высказался о традиции рукопожатий в России.

«В прошлом году я не cовcем понимал, что это. Пожал вcем руки при первой вcтрече, cказал – приятно познакомитьcя. А на cледующий день прихожу, и вcе по новой. Я был в замешательcтве. Не знаю, откуда такая традиция, но cейчаc я уже привык к ней. Приходишь на арену, жмешь вcем руки — такой ритуал. Вcе нормально», – заявил спортсмен.

В нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) Пакетт провел 12 матчей, в которых забросил две шайбы и сделал три результативные передачи.

Канадец — обладатель Кубка Стэнли 2020 года в составе «Тампа-Бэй Лайтнинг». Он выступает в КХЛ с лета 2022 года. Сначала 30-летний форвард присоединился к минскому «Динамо», а в 2023-м пополнил состав московской команды.

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