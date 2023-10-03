В «Ванкувере» объяснили, почему перевели российского хоккеиста во вторую команду

Главный тренер «Ванкувер Кэнакс» Рик Токкет рассказал о желании увеличить хоккейный IQ российского нападающего команды Василия Подколзина, который был переведен в фарм-клуб. Его слова передает Canucks Army.

«Он выполняет все требования и много работает, он замечательный парень. Такие вещи, как хоккейный IQ и чтение игры, очень важны для развития.

У нас есть ребята, которые немного превосходят его, когда речь идет о хоккейном IQ. Так что это часть развития, и неважно, что произошло за последний год. Мы все, руководство и тренеры, считаем, что это лучший способ для него довести свои навыки чтения и хоккейный IQ до стандартного уровня НХЛ», — сказал Токкет.

В нынешнем сезоне российский нападающий принял участие в 38 встречах за «Ванкувер», в которых отметился четырьмя заброшенными шайбами и тремя результативными передачами. Часть сезона он также провел в «Абботсфорд Кэнакс». «Ванкувер» четвертый год подряд не смог выйти в плей-офф турнира.

Подколзин перешел в «Ванкувер» из петербургского СКА. Подколзин считался одним из лучших проспектов на драфте Национальной хоккейной лиги 2019 года и был выбран под десятым номером клубом «Ванкувер Кэнакс». 31 мая 2021 года заключил трехлетний контракт с командой.

Ранее тренер «Коламбуса» заявил, что российский хоккеист команды разнесет НХЛ.