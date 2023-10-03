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Экс-российская биатлонистка рассказала, как ее приняли в сборной Финляндии

Экс-россиянка Виролайнен: в сборной Финляндии тепло меня приняли

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РИА Новости

Биатлонистка Дарья Виролайнен, которая сменила российское гражданство на финское, рассказала, как ее приняли в новой команде. Ее слова передает YLE.

«Чувствую, что в сборной тепло меня приняли. Я не очень хорошо говорю по-фински, но общалась с некоторыми спортсменами. И у меня хорошие отношения с главным тренером Эриком Бартлеттом Кулстадом и президентом ассоциации Калле Ляхдесмяки. В Финляндии биатлонисты сами отвечают за финансирование своей карьеры и поиск спонсоров. В этом смысле спортивная деятельность больше похожа на хобби», — сказала Виролайнен.

Виролайнен — победительница и бронзовый призер чемпионата Европы по биатлону 2017 года. Спортсменка замужем за бывшим белорусским лыжником Романом Виролайненом. В январе 2022 года у пары родился третий сын. После возвращения из декрета в 2023 году биатлонистка перешла в сборную Финляндии.

Международный союз биатлонистов (IBU) весной 2022 года сообщил о решении допускать белорусских и российских биатлонистов на этапы Кубка мира и IBU только как нейтральных спортсменов. В сентябре 2022-го организация объявила об их отстранении на неопределенный срок.

Ранее Виролайнен объяснила свой переход в сборную Финляндии.

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