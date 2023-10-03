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Тренер «Коламбуса» заявил, что российский хоккеист команды разнесет НХЛ

Тренер «Коламбуса» Венсан о Воронкове: этот человек станет зверем в НХЛ

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РИА Новости

Главный тренер «Коламбус Блю Джекетс» Паскаль Венсан предсказал российскому нападающему команды Дмитрию Воронкову прогресс в лиге. Его слова в своих социальных сетях приводит журналист Брайан Хеджер.

«Он знает свой стиль. Он знает, что может предложить команде. Это крупный парень, который разнесет НХЛ. Я не знаю, как рано это случится, но в какой-то момент этот человек станет зверем в НХЛ», — сказал Венсан.

Воронков был выбран клубом на драфте 2019 года в четвертом раунде. В прошлом сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Воронков сыграл за «Ак Барс» 24 матча, в которых набрал 12 (8+4) очков. Хоккеист провел в КХЛ 232 игры, набрав 99 (52+47) очков. Дмитрий Воронков выступал за «Ак Барс» с 2018 года.

Стоит отметить, что за «Коламбус» играют несколько россиян, это голкипер Даниил Тарасов, нападающие Кирилл Марченко и Егор Чинахов.

На Олимпийских играх в Пекине он стал обладателем серебряной награды в составе сборной России.

Первый матч нового сезона НХЛ «Коламбус» проведет против «Филадельфии» 13 октября.

Ранее сообщалось, что Воронков спровоцировал драку в матче с «Баффало».

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Хоккей. НХЛ
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