Бывшая девушка Овечкина выложила видео в платье с глубоким декольте

Российская гимнастка Каролина Севастьянова, бывшая девушка форварда клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, выложила в своих соцсетях новое видео.

На видео гимнастка позирует в белом платье с глубоким декольте.

Каролина Севастьянова является олимпийской чемпионкой 2012 года по художественной гимнастике в групповом многоборье и чемпионкой юношеских Олимпийских игр 2010 года в Сингапуре. Гимнастка завершила спортивную карьеру в возрасте 17 лет.

В 2014 году стало известно, что Севастьянова встречается с Овечкиным. В отношениях пара состояла год. Сейчас Овечкин женат на Анастасии Шубской. Пара состоит в браке с 2016 года.

В ноябре 2022 года Севастьянова прервала отношения с новым мужчиной, которые длились пять лет.

«Давайте так, я отвечу один раз и все. Это были замечательные пять лет, у нас прекрасная собака, и мы в отличных отношениях, на наше общение это никак не влияет. Никаких скандалов, интриг и расследований. На этом все», — написала она тогда в социальных сетях.

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