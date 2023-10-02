Стало известно, приедет ли Головин в сборную России

Агент футболист «Монако» Александра Головина Александр Клюев заявил, что его клиент приедет в расположение национальной команды, передает «Спорт-Экспресс».

»Головин приедет в сборную России. Он в полном порядке, здоров и находится в оптимальном состоянии. Готов прилететь в расположение национальной команды», — сказал Клюев.

Подопечные Валерия Карпина проведут 12 октября матч против Камеруна. Игра состоится на «ВТБ Арене». 16 октября россияне сыграют в Турции с Кенией.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. С весны 2022 года российские клубы и сборная проводят только товарищеские матчи.

В текущем сезоне Лиги 1 Головин провел шесть матчей, забив два мяча.

Ранее стал известен состав национальной команды России на октябрьский сбор.