15-летний подросток установил рекорд Гиннесса по прыжкам на скакалке

Японский подросток Кирато Хитаке установил рекорд Гиннесса по прыжкам на скакалке. Видео рекорда Хитаке выложил в своих соцсетях.

Хитаке прокрутил скакалку восемь раз за один прыжок. Для того, чтобы исполнить прыжок японцу потребовалось 28 попыток.

Хитаке начал увлекаться прыжками на скакалке с пятого класса. Он тренировался оставаться в воздухе как можно дольше, одновременно работая над скоростью вращения запястий.

Хитаке удалось установить рекорд в спортзале своей школы, которая находится в городе Ямагуте.

Ранее 45-летний американец Фрэнк Сагона сделал 1010 подтягиваний на турнике за час и установил мировой рекорд.

Предыдущий рекорд был установлен в 2011 году и принадлежал Стивену Хайланду, подтянувшемуся 993 раза. Комментируя свое достижение, Фрэнк рассказал, что за день до официальной попытки он потянул спину, что сказалось на результате. Однако американец все равно рад, что вписал свое имя в историю.

Ранее английский «Манчестер Сити» установил рекорд Лиги чемпионов.