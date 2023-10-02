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Главу судейства РФС назначили инспектором на матч украинского клуба

Главу судейства РФС Мажича назначили инспектором на матч «Шахтера» в ЛЧ

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РФС

Главу департамента судейства Российского футбольного союза (РФС) Милорада Мажича назначили инспектором на матч группового этапа Лиги чемпионов между бельгийским «Антверпеном» и украинским «Шахтером», передает сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Встреча группы H пройдет в бельгийском Дерне 4 октября. Главным арбитром назначен словенец Раде Обренович. Делегатом встречи стал Ян Виллем ван Доп, представляющий Нидерланды.

Мажич является главой департамента судейства РФС с июня 2023 года. Он подписал контракт на два года с возможностью продления еще на один. Мажич работал на Суперкубке УЕФА, финале Лиги чемпионов, обслуживал матчи двух чемпионатов мира и Кубка конфедераций.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. С весны 2022 года российские клубы и сборная проводят только товарищеские матчи.

Ранее Украина сыграла вничью с Англией в матче отбора Евро-2024.

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