Стал известен состав национальной команды России на октябрьский сбор

Стал известен состав сборной России на октябрьский сбор. Об этом сообщила пресс-служба национальной команды в Telegram.

Вратари: Илья Лантратов, Матвей Сафонов, Илья Помазун.

Защитники: Роман Евгеньев, Александр Солдатенков, Юрий Горшков, Сергей Волков, Арсен Адамов, Евгений Харин, Артем Макарчук, , Максим Осипенко, Александр Сильянов, Георгий Джикия.

Полузащитники: Дмитрий Баринов, Артем Карпукас, Антон Миранчук, Максим Глушенков, Сергей Пиняев, Данил Глебов, Далер Кузяев, Даниил Фомин, Алексей Миранчук, Александр Головин, Даниил Уткин, Максим Мухин, Иван Обляков.

Нападающие: Александр Соболев, Федор Чалов, Иван Сергеев.

Подопечные Валерия Карпина проведут 12 октября матч против Камеруна. Игра состоится на «ВТБ Арене». 16 октября россияне сыграют в Турции с Кенией.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. С весны 2022 года российские клубы и сборная проводят только товарищеские матчи.

Ранее Татьяна Тарасова заявила, что в России футбола нет.