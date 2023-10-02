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Легенда ЦСКА объяснил спад Бонгонды в «Спартаке»

Масалитин связал спад Бонгонды в «Спартаке» с неверным расположением на поле

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ФК «Спартак»

Бывший нападающий московского ЦСКА и сборной России Валерий Масалитин в интервью «Газете.Ru» заявил, что главный тренер столичного «Спартака» Гильермо Абаскаль теряет в качестве из-за неверного использования конголезского вингера Тео Бонгонды.

По его мнению, Бонгонду должен страховать игрок, который бы целиком занимался оборонительными действиями.

«Все уже выучили, что Бонгонда очень хорошо себя чувствует впереди, активно играет, может и обыграть, и отдать передачу, но не любит отрабатывать в обороне. Если он начинает действовать в обороне, то естественно, что ему не хватает впереди сил. Здесь надо под него ставить какого-то защитника, который бы пахал вместо него, возвращался и отдавал пасы. Одни рояль таскают, а другие на нем играют. К сожалению, пока стабильности у «Спартака» в этом моменте не просматривается», — заявил Масалитин.

В 10-м туре РПЛ «Спартак» со счетом 4:0 уступил на выезде самарским «Крыльям Советов». В первом тайме полузащитник Юрий Горшков оформил дубль. На 78-й минуте форвард самарской команды Бенжамин Гарре забил третий мяч хозяев, а на 90-й окончательный счет установил Владислав Шитов.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее Валерий Масалитин намекнул на кризис в «Спартаке» из-за внутренней борьбы.

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