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Кожевников о Тамбиеве: не понимаю, что этот человек делает в «Адмирале»

Кожевников раскритиковал руководство КХЛ за приглашение иностранных тренеров

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Александр Натрускин/РИА «Новости»

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников не понимает, почему Леонид Тамбиев возглавляет «Адмирал». Его слова передает Legalbet.

«Очень много хороших специалистов не работает в КХЛ. Светлов, который здорово проявлял себя с «Адмиралом», поднимал команду. Теперь на его месте другой тренер, я не понимаю, что этот человек делает в команде. Что у нас тут делает иностранец?!

Юрзинов-младший мог кого-то возглавить. Вопрос к руководству, есть завязки между агентами, поэтому многие тренеры в КХЛ ходят по кругу. Странно, что многих не приглашают никуда. Человек шесть точно есть», — сказал Кожевников.

Тамбиев возглавил «Адмирал» в 2021 году. Под его руководством команда в прошлом сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) добралась до четвертьфинала, где уступила финалисту турнира — казанскому «Ак Барсу».

В текущем сезоне подопечные Тамбиева занимают после 11 игр предпоследнее место в зоне «Восток». Команда латвийского специалиста потерпела восемь поражений и три игры смогла выиграть.

Ранее американский хоккеист объяснил, почему играл в КХЛ после начала СВО.

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Хоккей. КХЛ
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