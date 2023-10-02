Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Экс-вторая ракетка мира объяснила, что помогло Кудерметовой выиграть турнир в Токио

Теннисистка Пивоварова считает, что Кудерметова настроилась на турнир в Токио

close
100%
Алексей Даничев/РИА «Новости»

Бывшая вторая ракетка мира среди юниоров Анастасия Пивоварова оценила форму россиянки Вероники Кудерметовой, выигравшей турнир Женской теннисной ассоциации (WTA) в Токио. В комментарии «Газете.Ru» она отметила роль тренера Дмитрия Турсунова и заявила, что Кудерметова смогла правильно настроиться на турнир.

«Очень рада, что Вероника взяла титул и прошла сложных соперниц в упорной борьбе. Чего стоил только матч против Павлюченковой — этот баттл длился 3,5 часа!

Сезон был для нее очень непростой, она не показывала результатов, которых от нее ждали. Я знаю, что у нее есть договоренность с Дмитрием Турсуновым, он будет ее тренировать. Сомневаюсь, что у них было время плодотворно поработать, чтобы говорить, что эта победа — его заслуга. Но однозначно, это стало каким-то вдохновением для Вероники, она смогла найти правильный настрой на весь турнир», — считает Пивоварова.

1 октября Кудерметова обыграла американку Джессику Пегулу в финале турнира в Токио со счетом 7:5, 6:1. Продолжительность встречи составила 1 час и 25 минут. Кудерметова исполнила одну подачу навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре из пяти заработанных брейк-пойнтов. На пути к финалу россиянка обыграла соотечественницу Анастасию Павлюченкову, польку Игу Свентек, американку Кейлу Дей и представительницу Великобритании Хэрриет Дарт.

Ранее Пивоварова назвала достойной победу Кудерметовой над Свентек.

Все новости на тему:
Хроника
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий