Экс-вторая ракетка мира объяснила, что помогло Кудерметовой выиграть турнир в Токио

Бывшая вторая ракетка мира среди юниоров Анастасия Пивоварова оценила форму россиянки Вероники Кудерметовой, выигравшей турнир Женской теннисной ассоциации (WTA) в Токио. В комментарии «Газете.Ru» она отметила роль тренера Дмитрия Турсунова и заявила, что Кудерметова смогла правильно настроиться на турнир.

«Очень рада, что Вероника взяла титул и прошла сложных соперниц в упорной борьбе. Чего стоил только матч против Павлюченковой — этот баттл длился 3,5 часа!

Сезон был для нее очень непростой, она не показывала результатов, которых от нее ждали. Я знаю, что у нее есть договоренность с Дмитрием Турсуновым, он будет ее тренировать. Сомневаюсь, что у них было время плодотворно поработать, чтобы говорить, что эта победа — его заслуга. Но однозначно, это стало каким-то вдохновением для Вероники, она смогла найти правильный настрой на весь турнир», — считает Пивоварова.

1 октября Кудерметова обыграла американку Джессику Пегулу в финале турнира в Токио со счетом 7:5, 6:1. Продолжительность встречи составила 1 час и 25 минут. Кудерметова исполнила одну подачу навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре из пяти заработанных брейк-пойнтов. На пути к финалу россиянка обыграла соотечественницу Анастасию Павлюченкову, польку Игу Свентек, американку Кейлу Дей и представительницу Великобритании Хэрриет Дарт.

Ранее Пивоварова назвала достойной победу Кудерметовой над Свентек.