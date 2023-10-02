Экс-тренер «Зенита» раскритиковал клуб за отношение к молодым

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела обвинил руководство команды и наставника Сергея Семака в том, что они не дают играть молодым футболистам. Его слова передает Sport24.

«Сейчас в «Зените» не дают играть молодым — это ошибка не только Семака, но и руководства клуба. В «Зените» хотят только результат, но это плохая идея. Мне не нравится такой подход. Зачем тогда «Зениту» академия, если у молодых футболистов нет никаких шансов играть за основную команду? Это катастрофа для российского футбола! Нужно давать шанс молодым!» — сказал Петржела.

30 сентября «Зенит» в рамках 10-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) уступил «Оренбургу» со счетом 1:3. Марио Фернандес был заменен из-за травмы на восьмой минуте. Уже на второй минуте петербуржцы вышли вперед благодаря голу Густаво Мантуана. Затем подопечные Сергея Семака в течение получаса трижды пропустили от команды Деограсии. Отличились Дмитрий Воробьев, Матиас Перес и Брайан Мансилья.

После 10 туров РПЛ у «Зенита» 17 набранных очков. Команда занимает четвертое место в турнирной таблице.

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