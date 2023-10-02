Первая ракетка России с трудом обыграла египтянку и вышла во второй круг турнира в Китае

Российская теннисистка Дарья Касаткина сенсационно уступила представительнице Египта Маяр Шериф Ахмед Шериф в первом круге турнира в Пекине (Китай) со счетом 1:6, 6:4, 7:6.

Продолжительность встречи составила 2 часа и 48 минут. Касаткина совершила пять двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из 12 заработанных.

В следующем круге Касаткина сыграет с китаянкой Синьюй Ван, которая в своем матче переиграла россиянку Веру Звонареву.

На турнире в Китае помимо Касаткиной осталось семь россиянок: Мирра Андреева и Анастасия Павлюченкова, которые сыграют друг с другом; Анна Блинкова, Людмила Самсонова, Вероника Кудерметова, Екатерина Александрова и Варвара Грачева.

В рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) продолжает лидировать представительница Белоруссии Арина Соболенко, набравшая 9266 очков. Следом за ней расположилась польская теннисистка Ига Свентек (8195). Тройку лидеров замыкает американка Кори Гауфф (6165). Дарья Касаткина является лучшей из россиянок в этом рейтинге. Она располагается на 13-й позиции, имея в активе 2830 очков.

Ранее сообщалось, что Даниил Медведев вышел в полуфинал турнира в Пекине.