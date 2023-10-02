Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Российский теннисист вышел в полуфинал турнира в Пекине

Медведев обыграл обидчика Рублева и вышел в полуфинал турнира в Пекине

close
100%
REUTERS/Shannon Stapleton

Российский теннисист Даниил Медведев в четвертьфинале турнира ATP-500 в Пекине (Китай) встречался с представителем Франции Уго Умбером. Встреча завершилась победой отечественного спортсмена со счетом 6:4, 3:6, 6:1.

Продолжительность матча составила 2 часа и 7 минут. Меведев шесть раз подал навылет, совершил девять двойных ошибок и реализовал 6 брейк-пойнтов из 12 заработанных. Стоит отметить, что Умбер на предыдущей стадии турнира обыграл россиянина Андрея Рублева со счетом 5:7, 6:3, 7:6.

В полуфинале россиянин встретится с победителем пары Александр Зверев (Германия) — Николас Харри (Чили).

Помимо Медведева и Рублева в турнире принимал участие Карен Хачанов. Он уступил представителю Италии Лоренцо Музетти в первом круге со счетом 3:6, 6:1, 2:6.

В рейтинге Ассоциации профессиональных теннисистов (ATP) лидировать продолжает серб Новак Джокович (11 795 очков). Вторым идет испанец Карлос Алькарас, набравший 8535 очков. Тройку лидеров замыкает россиянин Даниил Медведев (7280). Умбер располагается на 36-й позиции.

Ранее сообщалось, что российская теннисистка поднялась на три строчки в рейтинге WTA благодаря победе в Токио.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий