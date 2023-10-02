Российский теннисист вышел в полуфинал турнира в Пекине

Российский теннисист Даниил Медведев в четвертьфинале турнира ATP-500 в Пекине (Китай) встречался с представителем Франции Уго Умбером. Встреча завершилась победой отечественного спортсмена со счетом 6:4, 3:6, 6:1.

Продолжительность матча составила 2 часа и 7 минут. Меведев шесть раз подал навылет, совершил девять двойных ошибок и реализовал 6 брейк-пойнтов из 12 заработанных. Стоит отметить, что Умбер на предыдущей стадии турнира обыграл россиянина Андрея Рублева со счетом 5:7, 6:3, 7:6.

В полуфинале россиянин встретится с победителем пары Александр Зверев (Германия) — Николас Харри (Чили).

Помимо Медведева и Рублева в турнире принимал участие Карен Хачанов. Он уступил представителю Италии Лоренцо Музетти в первом круге со счетом 3:6, 6:1, 2:6.

В рейтинге Ассоциации профессиональных теннисистов (ATP) лидировать продолжает серб Новак Джокович (11 795 очков). Вторым идет испанец Карлос Алькарас, набравший 8535 очков. Тройку лидеров замыкает россиянин Даниил Медведев (7280). Умбер располагается на 36-й позиции.

Ранее сообщалось, что российская теннисистка поднялась на три строчки в рейтинге WTA благодаря победе в Токио.