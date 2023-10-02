Российского хоккеиста клуба НХЛ перевели во вторую команду

Российский нападающий Василий Подколзин отправлен в фарм-клуб «Ванкувер Кэнакс» — «Абботсфорд Кэнакс». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Вместе с Подколзиным во вторую команду отправились двое белорусских хоккеистов — Данила Климович и Никита Толопило.

В нынешнем сезоне российский нападающий принял участие в 38 встречах за «Ванкувер», в которых отметился четырьмя заброшенными шайбами и тремя результативными передачами. Часть сезона он также провел в «Абботсфорд Кэнакс». «Ванкувер» четвертый год подряд не смог выйти в плей-офф турнира.

Подколзин перешел в «Ванкувер» из петербургского СКА. Подколзин считался одним из лучших проспектов на драфте Национальной хоккейной лиги 2019 года и был выбран под десятым номером клубом «Ванкувер Кэнакс». 31 мая 2021 года заключил трехлетний контракт с командой.

Подколзин является чемпионом зимнего Европейского юношеского олимпийского фестиваля 2017 года. Нападающий был участником трех молодежных чемпионатов мира, завоевав серебро и бронзу.

Ранее сообщалось, что в США хоккеиста выгнали из команды за рисунок свастики.