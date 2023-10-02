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Бывший гендиректор «Спартака»: Дзюба намного интереснее выглядит, чем Соболев

Бывший гендиректор «Спартака» Первак заявил, что Соболев подводит команду

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Бывший генеральный директор московского «Спартака» Юрий Первак раскритиковал форварда красно-белых Александра Соболева после матча с самарскими «Крыльями Советов» в 10-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ). Своим мнением он поделился со «Спорт День за Днем».

«Соболев пропустит матч с ЦСКА? Не очень хорошо к нему отношусь за его выходки. Не люблю футболистов, которые играют на публику. Даже Дзюба намного интереснее выглядит, чем Соболев. Если их рассматривать как актеров на поле. Соболев хамит, бьет исподтишка. Нельзя на него рассчитывать как на бойца. Он подводит команду в важные моменты», — заявил Первак.

Соболев в матче с «Крыльями» получил желтую карточку, из-за которой пропустит дерби с ЦСКА в 11-м туре чемпионата России.

Встреча, прошедшая на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре, закончилась победой «Крыльев» со счетом 4:0. В первом тайме полузащитник Юрий Горшков оформил дубль. На 78-й минуте форвард самарской команды Бенхамин Гарре забил третий мяч хозяев, а на 90-й минуте окончательный счет установил Владислав Шитов.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее губернатор Самарской области назвал игру «Спартака» грязной.

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