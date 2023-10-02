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Червиченко: в «Спартаке» найдется пара молодых ребят, которые могут настучать Промесу

Экс-глава «Спартака» Червиченко порассуждал о замене Промеса в игре с «Крыльями»

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Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко в комментарии Metaratings.ru высказался о замене футболиста красно-белых Квинси Промеса в матче против самарских «Крыльев Советов» в 10-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Не будет ли каких-то сложностей в раздевалке после недовольства Промеса заменой? Он людей начнет кусать? Или ножом, как своих родственников? Не знаю, что там творится. Думаю, что в «Спартаке» найдется пара молодых, свежих ребят, которые Промесу могут настучать и указать его место», — заявил Червиченко.

Нидерландский игрок вышел на поле в стартовом составе и был заменен на 60-й минуте на полузащитника Антона Зиньковского.

Встреча, прошедшая на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре, закончилась победой «Крыльев» со счетом 4:0. В первом тайме полузащитник Юрий Горшков оформил дубль. На 78-й минуте форвард самарской команды Бенхамин Гарре забил третий мяч хозяев, а на 90-й минуте окончательный счет установил Владислав Шитов.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее губернатор Самарской области назвал игру «Спартака» грязной.

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