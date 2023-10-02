Бой Федора Емельяненко попал в топ-5 поединков тяжеловесов в истории ММА

MMA Junkie включил бой россиянина Федора Емельяненко в топ-5 поединков тяжеловесов в истории смешанных единоборств (ММА). Рейтинг представлен на официальном сайте издания.

MMA Junkie отметил схватку Емельяненко с представителем Хорватии Мирко Филиповичем на турнире PRIDE: Final Conflict в мае 2005 года. Российский боец одержал победу единогласным решением судей. Эту встречу издание поставило на второе место в рейтинге.

Первое меcто приcудили поединку Марка Ханта и Бигфута Cилвы на UFC Fight Night 33 в декабре 2013 года. В топ-3 вошел также реванш Даниэля Кормье и Cтипе Миочича на UFC 241 в авгуcте 2019-го.

5 февраля Федор Емельяненко проиграл американцу Райану Бейдеру. Бой, который состоялся в рамках турнира Bellator 290, завершился в первом раунде поражением россиянина. Рефери остановил встречу на третьей минуте.

В январе 2019 года спортсмены уже встречались в октагоне. Тогда представитель США победил на 35-й секунде. Всего в ММА российский атлет провел 48 боев, в которых одержал 40 побед и потерпел семь поражений.

Ранее Федор Емельяненко рассказал об эмоциях перед боями.