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Семин считает, что Абаскаль должен уйти из «Спартака»

Тренер Семин назвал игру «Спартака» против «Крыльев» в РПЛ катастрофической

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РИА Новости

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин назвал поражение столичного «Спартака» от самарских «Крыльев Советов» катастрофическим. Его слова переедет «Чемпионат».

«Что касается «Спартака», то после таких катастрофических поражений тренер всегда сам пишет заявление и уходит — это такая жизнь. Сложилась такая ситуация. Когда тренер имеет мужество, он собирается и уходит», — заявил Семин.

Встреча, прошедшая на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре, закончилась победой «Крыльев» со счетом 4:0. В первом тайме полузащитник Юрий Горшков оформил дубль. На 78-й минуте форвард самарской команды Бенхамин Гарре забил третий мяч хозяев, а на 90-й минуте окончательный счет установил Владислав Шитов.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее заслуженный тренер России объяснил разгром «Спартака».

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