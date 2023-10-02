Жуков назвал главный вопрос к тренеру «Спартака» Абаскалю

Почетный президент Олимпийского комитета России (ОКР) и болельщик московского «Спартака» Александр Жуков заявил, что у него масса вопросов к тренеру красно-белых Гильермо Абаскалю после поражения от «Крыльев Советов» в 10-м туре чемпионата России. Своим мнением он поделился со «Спорт-Экспрессом».

«Масса вопросов... Но главный из них — у команды в целом не выстроена игра. Дело даже не в составе, может быть ротация, но второй тайм команда полностью проиграла, ничего не предприняла. Думаю, матч с ЦСКА будет решающим экзаменом для Абаскаля. Хотя после таких поражений, мне кажется, тренер сам может подумать о своей дальнейшей судьбе», — заявил Жуков.

Встреча, прошедшая на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре, закончилась победой «Крыльев» со счетом 4:0. В первом тайме полузащитник Юрий Горшков оформил дубль. На 78-й минуте форвард самарской команды Бенхамин Гарре забил третий мяч хозяев, а на 90-й минуте окончательный счет установил Владислав Шитов.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

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