Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Жуков назвал главный вопрос к тренеру «Спартака» Абаскалю

Экс-президент ОКР Жуков заявил, что у «Спартака» не выстроена игра

close
100%
Marc Schumacher/Global Look Press

Почетный президент Олимпийского комитета России (ОКР) и болельщик московского «Спартака» Александр Жуков заявил, что у него масса вопросов к тренеру красно-белых Гильермо Абаскалю после поражения от «Крыльев Советов» в 10-м туре чемпионата России. Своим мнением он поделился со «Спорт-Экспрессом».

«Масса вопросов... Но главный из них — у команды в целом не выстроена игра. Дело даже не в составе, может быть ротация, но второй тайм команда полностью проиграла, ничего не предприняла. Думаю, матч с ЦСКА будет решающим экзаменом для Абаскаля. Хотя после таких поражений, мне кажется, тренер сам может подумать о своей дальнейшей судьбе», — заявил Жуков.

Встреча, прошедшая на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре, закончилась победой «Крыльев» со счетом 4:0. В первом тайме полузащитник Юрий Горшков оформил дубль. На 78-й минуте форвард самарской команды Бенхамин Гарре забил третий мяч хозяев, а на 90-й минуте окончательный счет установил Владислав Шитов.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее Зарема Салихова заявила, что костяк в «Спартаке» должен быть русским.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий