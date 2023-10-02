Жуков о разгроме «Спартака» от «Крыльев»: жалкое впечатление

Почетный президент Олимпийского комитета России (ОКР) и болельщик московского «Спартака» Александр Жуков заявил, что красно-белые выглядели бледно на фоне самарских «Крыльев Советов» в 10-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ). Своим мнением он поделился со «Спорт-Экспрессом».

«Думаю, ни один человек не cможет ни понять, ни объяcнить замены Абаcкаля. Да дело и не в них. «Cпартак» выглядел наcтолько бледно на фоне «Крылышек» — организованной команды, которая билаcь за победу. Краcно-белые произвели проcто жалкое впечатление.

Спартаковские болельщики могут только мечтать, чтобы у них был такой тренер, как Осинькин. Игорь Витальевич сделал из команды без звезд коллектив, который идет в лидирующей группе и так играет. Этому можно только позавидовать», — сказал Жуков.

Встреча, прошедшая на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре, закончилась победой «Крыльев» со счетом 4:0. В первом тайме полузащитник Юрий Горшков оформил дубль. На 78-й минуте форвард самарской команды Бенхамин Гарре забил третий мяч хозяев, а на 90-й минуте окончательный счет установил Владислав Шитов.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее агент назвал игроков «Спартака» утомленными пенсионерами.