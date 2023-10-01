Легенда ЦСКА объяснил разгром «Спартака» в матче против «Крыльев Советов»

Бывший нападающий московского ЦСКА и сборной России Валерий Масалитин в интервью «Газете.Ru» заявил, что «Крылья Советов» одержали закономерную победу в матче 10-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против столичного «Спартака».

«Счет, конечно, очень крупный, но самое главное, что он по игре. «Крылья Советов» доминировали на протяжении всего матча над «Спартаком», провели качественный поединок, забили хорошие голы, поймав оппонента на контратаках и на несогласованности защитников с вратарем, как при случае с последним голом. В принципе, «Спартак» сегодня вообще ничего не показал. Понятно, что не обошлось без везения, но самарцы очень хорошо настроились на игру, чего не скажешь об их соперниках», — заявил Масалитин.

Встреча, прошедшая на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре, закончилась победой «Крыльев» со счетом 4:0. В первом тайме полузащитник Юрий Горшков оформил дубль. На 78-й минуте форвард самарской команды Бенжамин Гарре забил третий мяч хозяев, а на 90-й минуте окончательный счет установил Владислав Шитов.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее экс-тренер сборной России Борис Игнатьев назвал психологию главной проблемой «Спартака».