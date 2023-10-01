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Камоцци о тренере «Спартака»: Карпин лучше Черчесова, я бы выбрал его

Камоцци: Карпин лучше Черчесова подойдет на роль главного тренера «Спартака»

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Александр Ступников/РИА Новости

Франко Камоцци, экс-помощник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказался о возможной отставке Гильермо Абаскаля с поста главного тренера красно-белых. Слова Камоцци передает Metaratings.ru.

«Спартак» спрашивает у иностранных агентов о хороших тренерах, чтобы найти замену Абаскалю? Ко мне «красно-белые» не обращались по этому поводу. Вопрос главного тренера очень важен для такого большого клуба, как «Спартак». Следующими могут быть Черчесов или Карпин? Лучше Валерий Георгиевич, я бы выбрал его», — сказал Камоцци.

1 октября «Спартак» уступил «Крыльям Советов» в матче 10-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча, прошедшая на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре, закончилась победой «Крыльев» со счетом 4:0. В первом тайме полузащитник Юрий Горшков оформил дубль. На 78-й минуте форвард самарской команды Бенжамин Гарре забил третий мяч хозяев, а на 90-й минуте окончательный счет установил Владислав Шитов. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее Зарема Салихова заявила, что костяк в «Спартаке» должен быть русским.

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