«Ахмат» и «Динамо» сыграли вничью в матче РПЛ

В Грозном завершился матч 10-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), в котором местный «Ахмат» принимал московское «Динамо». Встреча закончилась вничью со счетом 1:1.

На 21-й минуте счет в мате открыл болгарский нападающий Светослав Ковачев. На 51-й минуте парагвайский защитник московской команды Роберто Фернандес сравнял счет на табло.

Таким образом, «Динамо» располагается на шестом месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 16 очков. «Ахмат» располагается на 10-й строчке, имея в активе 12 баллов. Лидером российского чемпионата является «Краснодар», которому удалось набрать 24 очка.

В следующем матче «Ахмат» сыграет с самарскими «Крыльями Советов» в матче Кубка России. Игра состоится 4 октября. Стартовый свисток прозвучит в 12:30 по московскому времени. «Динамо» в этот же день проведет встречу со «Спартаком». Игра начнется в 16:45 мск.

Ранее «Спартак» разгромно проиграл «Крыльям Советов».