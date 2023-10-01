Стало известно о состоянии потерявшей сознание футболистки «Локомотива»

Полузащитница «Локомотива» Полина Юкляева пришла в сознание в машине скорой помощи после столкновения головами в матче женской Суперлиги с ЦСКА. Об этом во время трансляции сообщил комментатор Михаил Меламед.

«Юкляева пришла в себя в машине скорой помощи. Ее везут в больницу. Главное, что она в сознании. Конечно, мы за нее переживаем, молимся и направляем ей все свои силы. Огромное спасибо клубу за поступающую информацию», — сказал комментатор.

В начале второго тайма матча женской Суперлиги между ЦСКА и «Локомотивом» головами столкнулись защитница красно-синих Юлия Плешкова и полузащитница «железнодорожниц» Полина Юкляева. Она упала на газон и находилась без сознания. Футболистку гостей увезли на машине скорой помощи с поля.

Матч завершился победой футболисток ЦСКА со счетом 2:1. Голами отметились Невена Дамьянович, Маргарита Черномырдина. У «Локомотива» единственный мяч забила Насиба Гасанова.

После этой победы ЦСКА вновь стал единоличным лидером Суперлиги. Команда набрала 60 очков.

Ранее сообщалось, что матч чемпионата Нидерландов был завершен досрочно из-за серьезной травмы вратаря.