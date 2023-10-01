Российский хоккеист НХЛ спровоцировал драку в матче с «Баффало»

Российский нападающий «Коламбуса» Дмитрий Воронков стал инициатором массовой потасовки в ходе предсезонного матча против «Баффало».

В конце второго периода россиянин потолкался с соперником на пятачке, а после свистка акцентированно задел голкипера «Баффало» Девона Леви, после чего тот упал. Партнеры Леви кинулись его защищать и устроили массовую драку.

Матч между командами завершился победой «Баффало» со счетом 4:3. «Сейбрз» по ходу игры уступал сопернику с разницей в три шайбы — за гостей забивали Патрик Лайне (дважды) и Джастин Данфорт. В составе победителей дубль оформил Джефф Скиннер, а еще по шайбе забросили Анри Йокихарью и Зак Бенсон.

Воронков был выбран клубом на драфте 2019 года в четвертом раунде.

Стоит отметить, что за «Коламбус» играют несколько россиян, это голкипер Даниил Тарасов, нападающие Кирилл Марченко и Егор Чинахов.

Дмитрий Воронков выступал за «Ак Барс» с 2018 года. На Олимпийских играх в Пекине он стал обладателем серебряной награды в составе сборной России.

Ранее сообщалось, что «Вашингтон» без Овечкина проиграл «Детройту».