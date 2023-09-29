Широков: Мостовой отказался от приглашения в «Леон-Сатурн», чтобы возглавить «Спартак»

Главный тренер и генеральный директор раменского футбольного клуба «Леон-Сатурн» Роман Широков заявил, что бывший полузащитник сборной России отказался работать в клубе помощником Олега Кононова, который тогда возглавлял подмосковную команду, передает Legalbet.

«Он мне ответил: «Не мой уровень. Сейчас Абаскаль уходит из «Спартака», и я захожу», — сказал Широков.

В начале июня Российский футбольный союз (РФС) объявил, что Мостовой подал документы для получения тренерской лицензии категории Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в академии РФС.

Сообщалось, что Мостовой изначально пропустил сроки для подачи анкеты, необходимой для прохождения обучения, но академия договорилась о внесении специалиста в списки.

Большая часть карьеры Мостового прошла за рубежом. Он поиграл в португальской «Бенфике», французском «Страсбуре» и испанской «Сельте». В чемпионате Советского Союза Мостовой выступал за московский «Спартак».

Ранее Мостовой рассказал, в каком клубе хотел бы пройти стажировку.