Бывший футболист Первой лиги высказался о шансах «2Drots» в профессиональном футболе

Бывший футболист Шамиль Курбанов, воспитанник раменского «Сатурна» и экс-игрок клубов Первой лиги, а ныне главный тренер медийной команды «Титан», в комментарии для «Газеты.Ru» заявил, что «2Drots» готов к тому, чтобы в будущем стать профессиональным футбольным клубом.

«В будущем я вижу эту команду в профессиональном футболе, и она идет туда. Этот вектор, который она выбрала, и аппетит, который приходит во время еды у президентов клуба, направлены на то, чтобы «2Drots» в будущем стал одним из крупнейших профессиональных клубов в стране. Потому что с такой аудиторией этот кейс полностью готов, просто еще нет инфраструктуры. Но команда готова, чтобы ее любили, чтобы на нее ходили и называли место, где они играют, футбольным местом. Желаю им в этом плане только удачи!» — считает Курбанов.

«2Drots» второй сезон подряд по приглашению Российского футбольного союза (РФС) принимал участие в Кубке страны. Если год назад команда вылетела во втором раунде от ивановского «Текстильщика» после серии пенальти, то в этом году смогла дойти до четвертой стадии Пути регионов, где уступила «Химкам», год назад еще выступавшим в РПЛ (0:2).

Ранее тренер медийного клуба «Титан» назвал матч «2Drots» с «Химками» небывалым событием.