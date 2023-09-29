Журова допустила, что Костенюк захочет вернуться в Россию

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала высказывания 12-й чемпионки мира по шахматам Александры Костенюк, сменившей спортивное гражданство с российского на швейцарское. В комментарии «Газете.Ru» Журова не исключила, что в какой-то момент Костенюк захочет вернуться под российский флаг.

«Мне показалось, риторика ее разговора была в том, что она понимает, что это временно. А потом, когда ситуация изменится, она хочет вернуться и жить в России. Она здесь была востребована и любима, ее везде приглашали, опекали. Не знаю, насколько в других странах финансируются шахматисты, какие у спортсменов ее уровня есть возможности заработать. Видимо, сейчас в России зарабатывать не получается, и она прикинула, что надо переходить туда», — считает Журова.

Костенюк, говоря о причинах, побудивших ее сменить спортивное гражданство, заявила, что в России «использовали ее имя». Спортсменка подчеркнула, что не отказывается от того, что Россия — ее страна, но лишь «географически». При этом Костенюк признается, что не уверена в правильности своего решения, которое стало для нее не только «своего рода протестом», но и бегством. Она констатировала, что ее учили так, что бросать страну в сложные моменты не является верным.

Костенюк получила национальное швейцарское гражданство благодаря первому браку, ее мужем был швейцарец. Несмотря на это, она продолжала выступать за сборную России, но из-за санкций со стороны ФИДЕ в отношении российских шахматистов она была вынуждена участвовать в соревнованиях под флагом международной федерации.

В СМИ сообщалось, что выступать за Швейцарию Костенюк сможет только с 1 января 2024 года. Сама спортсменка ранее признавалась, что не хочет разрывать связи с Россией. По ее словам, Россия — это ее корни, которые она не может вычеркнуть из своей жизни.

Ранее Костенюк объяснила, на какой вопрос не получила ответа.