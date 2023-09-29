Канадский хоккеист рассказал о российских корнях

Канадский нападающий клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Лада» Скотт Космачук рассказал, что у него есть российские корни, передает ТАСС.

«Моя бабушка в основном росла в Канаде, но ее семья из России. У меня есть какие-то корни, но я не говорю по-русски, я вырос в Канаде. Мне нравится играть здесь, в России», — сказал Космачук.

В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) Космачук выступал за «Виннипег Джетс». В 2012 году в составе сборной Канады он стал бронзовым призером юниорского чемпионата мира.

В текущем сезоне КХЛ «Лада» занимает второе место в Западной конференции, набрав 15 очков. На первом месте располагается магнитогорский «Металлург», имея в активе 17 баллов. Замыкает тройку сильнейших казанский «Ак Барс», уступая «Ладе» по дополнительным показателям.

Космачук в текущем сезоне провел 11 матчей, набрав девять очков за результативность (3+6). 30 сентября «Лада» в Минске проведет матч регулярного чемпионата против местного «Динамо».

Ранее канадский хоккеист получил российское гражданство.