Булыкин рассказал, что ждет экс-игрока «Локомотива» после попытки самоубийства

Знаменитый в прошлом отечественный футболист Дмитрий Булыкин, выступавший за московские «Локомотив» и «Динамо», а также за многие зарубежные клубы, включая немецкий «Байер», бельгийский «Андерлехт» и «Аякс» из Нидерландов, в комментарии для «Газеты.Ru» заявил, что бывший полузащитник «Локомотива» Алексис Бека-Бека столкнется с трудностями в дальнейшей карьере после попытки самоубийства.

«Психологическая помощь ему нужна индивидуальная. Но это должен направить врач команды. В Европе всегда в командах есть психологи. Думаю, если бы врач что-то такое увидел заранее, он бы его отправил на прием к психотерапевту. Не зная нюансов, сложно как-то комментировать. Жалко молодого футболиста, который играл за «Локомотив». Теперь надо дальше смотреть, что с ним будет», — уверен Булыкин.

Бека-Бека отыграл за «Локомотив» один сезон, провел за клуб 21 матч в Российской премьер-лиге, сделав три результативные передачи, после чего был продан за €12 млн в «Ниццу». В прошлом сезоне он отыграл в составе французской команды 14 встреч в Лиге 1, а в нынешней кампании пока ни разу не выходил на поле.

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