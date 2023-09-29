Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Украинский боксер захотел подраться с двумя россиянами

Боксер Гвоздик заявил, что хотел бы подраться с Бетербиевым, Биволом и Буатси

close
100%
https://www. instagram.com/alex_gvozdyk/

Украинский боксер Александр Гвоздик в интервью The Ring назвал имена своих желаемых будущих соперников, среди которых оказались два российских спортсмена.

«Я ни к кому не отношусь с недооценкой, но если я буду в хорошей форме, я могу быть на топовом уровне. Я хотел бы подраться с Артуром Бетербиевым, Дмитрием Биволом и Джошуа Буатси. Я готов драться за титул чемпиона мира. Я качественный боксер», — заявил Гвоздик.

Последний бой украинский боксер провел в начале мая против латышского спортсмена Ричарда Болотника и одержал победу.

6 ноября Бивол победил представителя Хильберто Рамиреса в поединке за титул чемпиона мира в полутяжелом весе по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA). Бой продлился все 12 раундов и завершился победой Бивола единогласным решением судей. Для россиянина эта защита титула стала десятой.

29 января Артур Бетербиев одержал победу над Энтони Ярдом. В восьмом раунде после нокдауна угол британского боксера выбросил белое полотенце. Россиянин техническим нокаутом одержал победу, которая стала для него 19-й в профессиональной карьере.

Ранее бразильский боец съел фотографию россиянина перед боем на UFC 294.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях