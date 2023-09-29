Украинский боксер захотел подраться с двумя россиянами

Украинский боксер Александр Гвоздик в интервью The Ring назвал имена своих желаемых будущих соперников, среди которых оказались два российских спортсмена.

«Я ни к кому не отношусь с недооценкой, но если я буду в хорошей форме, я могу быть на топовом уровне. Я хотел бы подраться с Артуром Бетербиевым, Дмитрием Биволом и Джошуа Буатси. Я готов драться за титул чемпиона мира. Я качественный боксер», — заявил Гвоздик.

Последний бой украинский боксер провел в начале мая против латышского спортсмена Ричарда Болотника и одержал победу.

6 ноября Бивол победил представителя Хильберто Рамиреса в поединке за титул чемпиона мира в полутяжелом весе по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA). Бой продлился все 12 раундов и завершился победой Бивола единогласным решением судей. Для россиянина эта защита титула стала десятой.

29 января Артур Бетербиев одержал победу над Энтони Ярдом. В восьмом раунде после нокдауна угол британского боксера выбросил белое полотенце. Россиянин техническим нокаутом одержал победу, которая стала для него 19-й в профессиональной карьере.

Ранее бразильский боец съел фотографию россиянина перед боем на UFC 294.