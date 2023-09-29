Свищев о реакции главы USADA на дело Валиевой: американцы истерят

Глава комитета Государственной думы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев прокомментировал слова президента Американского антидопингового агентства (USADA) Трэвиса Тайгарта о ходе дела российской фигуристки Камилы Валиевой. Свищев заявил «Газете.Ru», что высказывания Тайгарта — истерика.

«Американцы истерят — требуют срочно принять решение. За подобного рода нарушение может грозить четыре года дисквалификации, и американцы понимают, что если у россиян заберут командное золото Олимпиады, его получит США», — сказал Свищев.

Спортивный арбитражный суд (CAS) рассматривал допинговое дело Камилы Валиевой 26-28 сентября. Решение не было принято, вынесение вердикта перенесено на ноябрь.

Фигуристка сдала положительный тест на триметазидин 25 декабря 2021 года во время чемпионата России, однако результат пришел с большим опозданием, — к тому моменту она уже приняла участие в командном турнире на Олимпиаде и завоевала золото. В итоге спортсменке разрешили принять участие и в личном первенстве Игр, где она из-за стресса допустила два падения и заняла лишь четвертое место.

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) требует дисквалифицировать Валиеву на четыре года. Международный союз конькобежцев (ISU) настаивает на аналогичном наказании, но в качестве альтернативы допускает двухлетнее отстранение с 25 декабря 2021 года с аннулированием всех результатов с этого момента. Таким образом, фигуристка должна потерять золото чемпионата России, а вся национальная сборная рискует лишиться победы в командном турнире Олимпиады-2022.

В МОК отреагировали на перенос слушаний по делу Валиевой.