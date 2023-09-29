Кожевников пошутил, что Овечкин нашел себе новую работу

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников в шутку заявил, что капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин через пять лет будет работать у одноклубника Ивана Мирошниченко переводчиком. Слова Кожевникова передает «Матч ТВ».

«Хорошее начало для Ивана. Мирошниченко — талантливый парень: cкороcть еcть, техника еcть. Пожелаю ему развиватьcя и продолжать в том же духе. Его поддерживает Алекcандр Овечкин. Уже переводчиком у него начал работать. Значит, знает, что талант рядом. Cанька лет через пять работу cебе нашел — будет переводчиком у Мирошниченко, еcли тот язык не выучит. Ванька — хороший парень, должен cебя проявить», — заявил Кожевников.

В ночь на 29 сентября по московскому времени «Вашингтон» обыграл «Детройт Ред Уингз» (4:3) в рамках предсезонного матча Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Мирошниченко дебютировал за «Кэпиталз» и отметился двумя результативными передачами. Овечкин записал на свой счет один ассист.

После матча Мирошниченко в ходе общения с американскими журналистами сказал на русском языке, что он очень воодушевлен. Овечкин переводил его слова на английский язык.

Ранее Капризов забил на первой минуте матча с «Колорадо».