Экс-футболист «Спартака»: до сих пор помню, что нам в Кремле сказал Путин

Бывший футболист московского «Спартака» Дмитрий Ананко в интервью Sport24 рассказал, что лучше всего запомнил чемпионство красно-белых в 2000 году, после которого игроков награждал президент Владимир Путин.

«Нас награждали в Кремле, команду принимал Владимир Путин. Когда официальная часть закончилась и журналисты ушли, мы еще немного посидели и пообщались с президентом.

Он cпрашивал, чем занимаютcя футболиcты поcле карьеры. А затем cказал фразу, которую помню до cих пор и cтаралcя донеcти до футболиcтов, когда работал в «Cпартаке»: «Вы, ребята, гоcударcтвенные люди. Вы должны быть в ответе за то, что делаете. Не только на поле, но и в жизни».

Репутация — это очень важно. У того «Спартака» она была потрясающей. И посмотрите на нынешний «Спартак» и его репутацию. Слов нет», — заявил экс-футболист.

Большую часть карьеры игрока Ананко провел в «Спартаке», за который выступал с 1992 по 2002 год. С красно-белыми защитник выиграл девять титулов чемпиона России и два Кубка страны.

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