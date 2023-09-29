Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Заслуженный тренер России: в Европе гнобят спортсменов, которые нас поддерживают

Тренер Каминский заявил, что его беспокоит отношение европейцев к России

close
100%
Владимир Песня/РИА «Новости»

Заслуженный тренер России по лыжным гонкам Юрий Каминский в комментарии «Чемпионату» поделился мнением об отношении европейских государств к отечественным спортсменам.

«Меня больше беспокоит та истерия, которая существует в Европе при упоминании о России. Но это говорит об их слабости. Они начинают гнобить спортсменов, которые нас поддерживают. В Литве фигуристку Маргариту Дробязко лишили гражданства за ее позицию, в Чехии про хоккеистов, выступающих в России, чего только не говорят», — заявил старший тренер сборной России по биатлону.

28 июля министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте обратилась к президенту страны с просьбой лишить гражданства Маргариту Дробязко за участие в шоу Татьяны Навки. 15 сентября президент Литовской республики Гитанас Науседа подписал декрет о лишении гражданства фигуристки.

Маргарита Дробязко — 13-кратная чемпионка Литвы, двукратный призер чемпионатов Европы, призер чемпионата мира в танцах на льду. Вместе с мужем и партнером Повиласом Ванагасом принимала участие в пяти Олимпиадах.

Дробязко родилась в Москве в 1971 году. В качестве исключения она получила литовский паспорт в 1993 году за заслуги перед страной, которую спортсменка представляла на чемпионатах мира и Олимпийских играх.

Ранее суд Лозанны перенес слушания по делу фигуристки Валиевой.

Все новости на тему:
Зимние виды спорта
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях