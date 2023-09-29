Заслуженный тренер России: в Европе гнобят спортсменов, которые нас поддерживают

Заслуженный тренер России по лыжным гонкам Юрий Каминский в комментарии «Чемпионату» поделился мнением об отношении европейских государств к отечественным спортсменам.

«Меня больше беспокоит та истерия, которая существует в Европе при упоминании о России. Но это говорит об их слабости. Они начинают гнобить спортсменов, которые нас поддерживают. В Литве фигуристку Маргариту Дробязко лишили гражданства за ее позицию, в Чехии про хоккеистов, выступающих в России, чего только не говорят», — заявил старший тренер сборной России по биатлону.

28 июля министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте обратилась к президенту страны с просьбой лишить гражданства Маргариту Дробязко за участие в шоу Татьяны Навки. 15 сентября президент Литовской республики Гитанас Науседа подписал декрет о лишении гражданства фигуристки.

Маргарита Дробязко — 13-кратная чемпионка Литвы, двукратный призер чемпионатов Европы, призер чемпионата мира в танцах на льду. Вместе с мужем и партнером Повиласом Ванагасом принимала участие в пяти Олимпиадах.

Дробязко родилась в Москве в 1971 году. В качестве исключения она получила литовский паспорт в 1993 году за заслуги перед страной, которую спортсменка представляла на чемпионатах мира и Олимпийских играх.

Ранее суд Лозанны перенес слушания по делу фигуристки Валиевой.