Широков: задело, что в Астане не вставали во время гимна России

Нападающий «Автомобилиста» Сергей Широков вспомнил эпизод, когда раскритиковал фанатов «Барыса», которые не встали во время исполнения гимна России перед матчем Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Его слова передает «РБ Спорт».

«Может, что-то и было, я ровно отношусь к комментариям. Это были эмоции — на тот момент меня задела такая ситуация. Считаю, что спорт должен оставаться вне политики. Замечал ли я такое в Казахстане раньше? Замечал и до этого. Я сказал, что у меня было на душе», — отметил Широков.

Встреча, прошедшая в декабре 2022 года в Астане на стадионе «Барыс-Арена», завершилась победой хозяев в серии послематчевых буллитов (4:5).

В текущем сезоне Широков принял участие в семи матчах, в которых забросил три шайбы и сделал пять результативных передач.

Ранее двукратный олимпийский чемпион заявил о низкой квалификации судей в КХЛ.