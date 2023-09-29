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Столбова ответила на заявление Дюамель: я бы тебя послала, но вижу, ты и так оттуда

Столбова резко ответила Дюамель на обвинения в употреблении допинга

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Российская фигуристка Ксения Столбова в социальных сетях прокомментировала скандальное заявление канадской фигуристки Меган Дюамель.

Дюамель заявила, что российские фигуристы Ксения Столбова и Федор Климов после разминки на льду уходили вместе со своим врачом Филиппом Шветским, назвав это странным. Она сочла это подозрительным в свете последних инцидентов о допинге среди отечественных атлетов.

«Дорогая Меган. Уверена, что это сообщение дойдет до тебя, и ты сама или кто-то тебе его переведет. Поэтому позволь тебя спросить. Это все, что тебе удалось придумать? Я бы тебя послала, но вижу, ты и так оттуда!» – написала Столбова.

После Олимпийских игр 2022 года в Пекине российские фигуристы не участвуют в международных соревнованиях из-за отстранения. Там они смогли завоевать шесть наград.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям. Так ISU отстранил российских и белорусских атлетов от соревнований.

Ранее депутат Светлана Журова назвала абсурдом претензии Дюамель к российским фигуристам.

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