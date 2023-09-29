Фетисов: Бах не существует для меня как президент МОК

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов раскритиковал главу Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха. Слова Фетисова передает «Спорт-Экспресс».

«Он не существует для меня как президент МОК. Он сам олимпийский чемпион, который, по сути дела, своими решениями попирает все, что создано не им, а многими поколениями в непростые для мира времена. Пьер де Кубертен говорил, что спорт — мост для разрешения конфликтов. Это возможность общения, и, конечно, это все на самом деле меняет смысл этой организации», — сказал Фетисов.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям.

На заседании исполкома МОК 28 марта было рекомендовано допустить россиян в нейтральном статусе, если спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий.

Ранее сообщалось, что в World Aquatics намерены наказать российских пловцов за общение со СМИ.