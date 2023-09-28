Тренер Тарасова о Валиевой: девочке треплют нервы

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала новость о том, что то слушания по делу Камилы Валиевой в Спортивном арбитражном суде (CAS) отложены до ноября, передает «Спорт-Экспресс».

«Взрослые люди и не понимают, что девочке треплют нервы. Мало того, что она не виновата — так они тянут и тянут. Ни на что не надеюсь. Ужасная история», — сказала Тарасова.

Во время Олимпиады-2022 разгорелся допинговый скандал вокруг Камилы Валиевой. В пробе спортсменки, которую она сдала в декабре 2021 года, было найдено запрещенное вещество. Ее хотели отстранить от участия в Играх. Буквально за сутки до старта личных соревнований у женщин было принято решение о допуске ее к турниру.

В личном турнире она не смогла завоевать медаль, а вот в командном первенстве стала первой. В случае положительного вердикта сборная России может лишиться медали командного турнира. С 26 по 29 сентября в CAS проходят слушания по делу Валиевой.

Ранее юрист заявила, что в деле Валиевой нет процессуальных нарушений.