Захарян возобновил тренировки с «Реалом Сосьедад»

Футболист Арсен Захарян возобновил тренировки в общей группе испанского «Реала Сосьедад», передает «Спорт-Экспресс».

«Захарян чувствует себя хорошо после болезни. Он работает в общей группе, в обычном режиме. Вся команда готовится к субботнему матчу против «Атлетик» из Бильбао», — заявили в пресс-службе клуба.

19 августа «Реал Сосьедад» объявил о переходе Арсена Захаряна из московского «Динамо». Его контракт с командой рассчитан до июня 2029 года. Захарян дебютировал за «Реал Сосьедад» 25 августа в матче против с «Лас-Пальмас», появившись на поле на 75-й минуте. Всего он провел за испанский клуб в Ла Лиге три матча, не отметившись результативными действиями. Во всех играх он появлялся на замену. В Лиге чемпионов россиянин еще не выходил на поле.

После шести туров чемпионата Испании «Реал Сосьедад» располагается на восьмом месте в турнирной таблице.

Ранее Захарян заболел ковидом.