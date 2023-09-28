Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

2DROTS проиграл «Химкам» и вылетел из Кубка России

2DROTS в меньшинстве проиграл «Химкам» и выбыл из Кубка России

close
100%
«Футбольный клуб «Химки»»' class="item-image" >
Телеграм-канал «Футбольный клуб «Химки»»

В матче 1/32 финала Пути регионов Кубка России «Химки» обыграли 2DROTS и вышли в следующую стадию турнира.

На 15-й минуте встречи счет открыл футболист «Химок» Кирилл Панченко. Через 15 минут после перерыва второй мяч в ворота 2DROTS забил Равиль Нетфуллин, установив окончательный счет.

В середине первого тайма арбитр встречи удалил футболиста 2DROTS Годфреда Клуцея.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

На пути к 1/32 финала 2DROTS обыграл «Сахалин» (2:0), «Муром» (3:1) и кировское «Динамо» (2:0).

Для «Химок» эта встреча стала первой в текущем розыгрыше турнира.

2Drots стал первым в истории медийным клубом, сумевшим добраться до четвертого раунда в Кубке России. На этой стадии в борьбу вступают клубы Первой лиги.

Действующим победителем Кубка России является московский ЦСКА, который в финале одолел «Краснодар». Судьба трофея решилась в серии пенальти. ЦСКА является восьмикратным обладателем Кубка России.

Ранее тренер медийного клуба «Титан» назвал матч «2Drots» с «Химками» небывалым событием.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях