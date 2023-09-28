2DROTS проиграл «Химкам» и вылетел из Кубка России

В матче 1/32 финала Пути регионов Кубка России «Химки» обыграли 2DROTS и вышли в следующую стадию турнира.

На 15-й минуте встречи счет открыл футболист «Химок» Кирилл Панченко. Через 15 минут после перерыва второй мяч в ворота 2DROTS забил Равиль Нетфуллин, установив окончательный счет.

В середине первого тайма арбитр встречи удалил футболиста 2DROTS Годфреда Клуцея.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

На пути к 1/32 финала 2DROTS обыграл «Сахалин» (2:0), «Муром» (3:1) и кировское «Динамо» (2:0).

Для «Химок» эта встреча стала первой в текущем розыгрыше турнира.

2Drots стал первым в истории медийным клубом, сумевшим добраться до четвертого раунда в Кубке России. На этой стадии в борьбу вступают клубы Первой лиги.

Действующим победителем Кубка России является московский ЦСКА, который в финале одолел «Краснодар». Судьба трофея решилась в серии пенальти. ЦСКА является восьмикратным обладателем Кубка России.

Ранее тренер медийного клуба «Титан» назвал матч «2Drots» с «Химками» небывалым событием.