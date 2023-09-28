Журова объяснила, зачем в России хотят создать «золотую сотню» выдающихся спортсменов

Планы Минспорта России создать «золотую сотню» выдающихся спортсменов, которым обеспечат «достаточную заработную плату», должны помочь удержать российских атлетов от желания сменить спортивное гражданство и преехать в другую страну. Об этом kp.ru рассказала олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова.

«Мы же не можем потерять весь цвет нашего спорта, так что лучших атлетов нужно поддержать. Многие спортсмены жили еще за счет призовых, которые получали на международных соревнованиях. Там же платят за победу. Зарплата, ставка в министерстве, она не такая уж большая была, и плюс доход на призовых. Сейчас призовых точно нет, и такой возможности нет», — сказала она.

По ее мнению, такое решение направлено на поддержку российских спортсменов.

Накануне заместитель министра спорта России Алексей Морозов сообщил, что Центр спортивной подготовки (ЦСП) в следующем году планирует поднять зарплату спортсменам с 147 тыс. до 200 тыс. рублей и ввести понятие «золотая сотня» для выдающихся спортсменов. При этом он уточнил, что окончательное решение по созданию «золотой сотни» еще не принято.

25 сентября депутат Госдумы Дмитрий Свищев высказался о смене гражданства российскими спортсменами, заявив, что не нужно торопиться с принятием решения.

Ранее в WADA рассказали, до каких пор российские спортсмены не смогут выступать под своим флагом.